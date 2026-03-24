Sanità robotica e innovazione | Palex Italia punta sulla chirurgia del futuro

(LaPresse) La chirurgia del futuro è sempre più robotica, connessa e supportata dall’ intelligenza artificiale. In questo scenario si inserisce la nuova partnership tra Palex Italia e MicroPort Robotics, che segna un passaggio strategico per lo sviluppo e la diffusione di tecnologie avanzate nel sistema sanitario italiano. A illustrarne il valore è Elisabetta Angelini, Chief Business Officer Distribution-Palex Italia, secondo cui l’accordo rappresenta “un passaggio strategico molto chiaro” per il gruppo. L’intesa consentirà infatti di portare in Italia, attraverso Innova Medica, la piattaforma robotica Tomai, considerata tra le soluzioni più avanzate nel campo della chirurgia mininvasiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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