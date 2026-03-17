Prostatectomia robotica | Terni rivoluziona la chirurgia

A Terni, il dottor Alberto Pansadoro ha adottato la tecnica di prostatectomia radicale robotica transvescicale, portando questa procedura al centro dell’attenzione internazionale nel campo della chirurgia. La metodologia, sviluppata nella città, viene ora discussa e analizzata da esperti di tutto il mondo. La novità rappresenta un passo avanti nel trattamento delle patologie alla prostata.

Il dottor Alberto Pansadoro ha portato la tecnica di prostatectomia radicale robotica transvescicale sviluppata a Terni al centro del dibattito scientifico mondiale. Questa innovazione chirurgica è stata presentata e discussa durante il congresso annuale della European Association of Urology (Eau) tenutosi a Londra, ottenendo il riconoscimento internazionale come una delle metodiche più promettenti. L’ospedale Santa Maria si conferma come primo centro in Italia ad aver messo a punto tale approccio con il robot DaVinci Xi. L’obiettivo primario resta ridurre il trauma operatorio preservando le funzioni critiche per i pazienti affetti da tumore alla prostata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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