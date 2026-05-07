In diverse città italiane, si sono svolte circa cinquanta manifestazioni contro la riforma degli istituti tecnici, concentrate principalmente davanti alle scuole. La protesta si concentra sul decreto ministeriale n. 29, datato 19 febbraio 2026, che ha introdotto modifiche alle modalità di iscrizione, anche se le iscrizioni alle classi prime di questi istituti erano state chiuse già da alcune settimane. La mobilitazione ha coinvolto studenti, genitori e docenti.

Il decreto ministeriale n. 29 è datato 19 febbraio 2026. Le iscrizioni alle classi prime degli istituti tecnici erano già chiuse da settimane. Prima si chiudono le liste, poi si cambia la scuola. È questo il punto di partenza dello sciopero che oggi ha fermato gli istituti tecnici di tutta Italia: più di trenta piazze, da Milano a Roma, da Torino a Firenze a Napoli. A chiamare l’astensione sono Flc Cgil, Cub Sur e Sgb, con l’adesione di Cobas Scuola e Usb Pubblico Impiego. Cronologia scomoda. Il DM 29 è una riscrittura dell’assetto ordinamentale degli istituti tecnici: indirizzi, quadri orari, risultati di apprendimento, con effetto immediato sulle classi prime del 2026-2027.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Scuola, 50 piazze contro la riforma degli Istituti tecnici: nel mirino il decreto che ha cambiato le carte a iscrizioni già chiuse

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