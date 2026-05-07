Oggi a Torino si è svolto un corteo di studenti e lavoratori che protesta contro la riforma degli istituti tecnici. Il corteo, partito in mattinata, ha attraversato le strade principali della città, con slogan come “Contro la distruzione pubblica” e “La tecnica è cultura e non...”. La manifestazione si è conclusa con un presidio davanti a un edificio scolastico, in attesa di ulteriori sviluppi.

‘Contro la distruzione pubblica. Studenti e lavoratori uniti’ e ‘La tecnica è cultura e non manovalanza’ sono alcuni degli striscioni esposti durante il corteo di studenti e sindacati a Torino, partito da piazza Arbarello per arrivare all’ufficio scolastico regionale di corso Vittorio Emanuele, per protestare contro la riforma degli istituti tecnici, la guerra e la militarizzazione. Nel corso della manifestazione sono comparsi anche cartonati raffiguranti i ministri Anna Maria Bernini e Giuseppe Valditara. Esposti anche le immagini della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro della Difesa Guido Crosetto, ritratti con un elmetto e una fascia rossa sugli occhi con la scritta ‘Fuori dalla guerra’.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sciopero scuola, a Torino il corteo contro la riforma degli istituti tecnici

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