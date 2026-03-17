Hockey ghiaccio Asiago vince il derby con Merano in Gara-4 dei quarti dell’Alps League Ko per Vipiteno Cortina e Gherdeina

Nella serata dedicata ai quarti dell'Alps Hockey League 2026, Asiago ha conquistato la vittoria nel derby contro Merano in Gara-4, mentre Vipiteno, Cortina e Gherdeina hanno subito sconfitte. Le partite si sono svolte nel contesto dei playoffs, con i team impegnati a cercare un passaggio avanti nella competizione. La giornata ha visto dunque incontri decisivi per la fase successiva del torneo.

Serata importante per i playoffs della Alps Hockey League 2026. Sono andati in scena i match valevoli per Gara-4. Le serie entrano sempre più nel vivo e si iniziano a definire i destini delle squadre verso le semifinali. Asiago passa in casa di Merano e rimane viva, mentre le altre italiane cadono tutte. Vipiteno contro Zeller Eisbaren, Cortina contro Sisak e Gherdeina contro Salisburgo. MERANO-ASIAGO 2-3 (3-1 nella serie). I padroni di casa sprecano il primo match point della serie. La prima rete arriva al 34:17 con Johnson che sblocca il punteggio per Asiago. Risposta immediata di Nousiainen per Merano al 37:19, ma Valentini riporta avanti gli ospiti con il 2-1 dopo soli 17 secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, Asiago vince il derby con Merano in Gara-4 dei quarti dell’Alps League. Ko per Vipiteno, Cortina e Gherdeina Articoli correlati Leggi anche: Hockey ghiaccio, in Gara-1 dei quarti di finale della Alps League Merano vince il derby, cadono Cortina e Vipiteno Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League vince Asiago, sconfitte per Merano, Cortina, Gherdeina e RenonL’ultimo turno prima del Capodanno si chiude con tantissime reti per quel che riguarda la Alps Hockey League 2025-2026. Approfondimenti e contenuti su Alps League Temi più discussi: Hockey ghiaccio, in Gara-1 dei quarti di finale della Alps League Merano vince il derby, cadono Cortina e Vipiteno; Playoff Alps Hockey League, Merano espugna Asiago e vince 4-2 in Gara 1 nonostante il fattore campo; Hockey ghiaccio: Gherdeina cede in gara -1 dei quarti di finale ai Red Bull Juniors nell’Alps; Hockey ghiaccio: Gherdeina vince e pareggia i conti nell’Alps League. Hockey ghiaccio, Asiago vince nel Master Round dell’Alps LeagueSerata ricca di incontri per quanto riguarda la seconda fase della Alps Hockey League 2026. Nel Master Round netto successo di Asiago in casa di Sisak, ... oasport.it Hockey ghiaccio, Gherdeina vince e pareggia i conti nell’Alps LeagueDopo la sconfitta in trasferta, Gherdeina in casa sistema le cose nei playoff dell'Alps Hockey League 2025-2026. La formazione italiana sfrutta il fattore ... oasport.it Giustizia sportiva: I provvedimenti disciplinari dopo Eisbären-Vipiteno di Alps Hockey League 2025/26 x.com Alps Hockey League: martedì in pista gara-4 dei quarti. Il Merano vuole fare la sua storia, il Gherdeina cerca l’allungo, Vipiteno e Cortina di impattare le serie Sfide molto importanti nell'economia delle serie dei quarti di finale. Broncos e ampezzani vogliono - facebook.com facebook