Hockey Inline | Vicenza travolge il Milano Asiago vince al limite

Nella giornata del 23 aprile, il team di Vicenza ha ottenuto una vittoria schiacciante contro Milano con il punteggio di 12-1, portando la serie in vantaggio. Nel match tra Asiago e Legnaro, la squadra di casa ha prevalso al termine di una partita combattuta, finita 7-6. I Vipers sono riusciti a mantenere il vantaggio per buona parte del match, mentre i berici hanno superato i loro avversari nel secondo incontro.

? Cosa sapere Vicenza batte Milano 12-1 e Asiago supera Legnaro 7-6 il 23 aprile.. I berici portano la serie in vantaggio mentre i Vipers comandano per 2-1.. Il dodici a uno finale imposto dai draghi di Vicenza al Milano Quella mercoledì trasforma la semifinale di hockey inline in un evento di pura potenza atletica, mentre sull’altopiano l’Asiago vince per un solo gol dopo una battaglia folle contro il Legnaro. La serata del 23 aprile ha regalato due volti opposti della competizione nazionale: da una parte la supremazia schiacciante dei berici, che hanno messo fine alle ambizioni milanesi con una prestazione senza precedenti, dall’altra il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hockey Inline: Vicenza travolge il Milano, Asiago vince al limite Notizie correlate Hockey Inline: il Vicenza sfida il Milano per il trono scudetto? Cosa sapere Vicenza e Milano si affrontano stasera 22 aprile 2026 per la seconda finale scudetto. Hockey ghiaccio, Asiago vince nel Master Round dell’Alps LeagueSerata ricca di incontri per quanto riguarda la seconda fase della Alps Hockey League 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Vicenza vola in finale di Serie A 2025/26 di hockey inline; Asiago supera Legnaro in gara 3 delle semifinali di Serie A 2025/26 di hockey inline; Asiago e Vicenza vincono gara 1 delle semifinali di Serie A 2025/26; Giustizia sportiva: Due ammende per le Devil Girls Vicenza in Serie A femminile 2025/26. Hockey inline serie B. Warpigs a Vicenza per l’impresa promozioneLa Libertas Hockey Forlì sorprende la corazzata Vicenza infliggendole la prima sconfitta stagionale. In vantaggio nella serie, Forlì cerca la vittoria decisiva per la promozione in serie A. Nessuno, ... ilrestodelcarlino.it Hockey inline serie A. Warpigs a testa alta. Doppietta di CimattiProva maiuscola per la Libertas Hockey Forlì contro la corazzata Vicenza, che in via Ribolle ha sudato per portare a... Prova maiuscola per la Libertas Hockey Forlì contro la corazzata Vicenza, che in ... ilrestodelcarlino.it Disposizioni tecniche e organizzative della Final Eight del Campionato Under 20 2025/26 di Hockey Inline https://hockeyitalia21.com/2026/04/21/disposizioni-tecniche-e-organizzative-della-final-eight-del-campionato-under-20-2025-26-di-hockey-inline/ - facebook.com facebook