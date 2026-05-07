Scritte per Cospito e contro i Cpr in casa un manuale sugli esplosivi | 24enne in arresto
Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Lecce in seguito al ritrovamento di un manuale sugli esplosivi in casa e di scritte murali che esprimevano solidarietà ad Alfredo Cospito e invitavano ad atti incendiari contro i Centri di permanenza per i rimpatri. Le scritte sono state realizzate alcuni mesi fa e sono state scoperte durante le indagini.
LECCE – Scritte murali con messaggi di solidarietà ad Alfredo Cospito e frasi di incitamento ad azioni incendiarie contro i Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr), risalenti a mesi addietro. Poi, durante la perquisizione domiciliare, il ritrovamento di materiale con istruzioni per la.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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