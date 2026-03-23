Risveglio amaro per Michele Bisceglia, il sindaco di Mattinata, comune garganico in provincia di Foggia. Sui muri esterni dell’abitazione di sua madre, questa mattina, è comparsa una scritta rossa: “Michele Bisceglia vattene”. Una scritta molto visibile esattamente di fronte alla casa del primo cittadino garganico che immediatamente ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che hanno avviato le indagini. È stato proprio il sindaco Bisceglia ad evidenziare l’accaduto attraverso il suo profilo social. «Agli autori di questo gesto intimidatorio – scrive il primo cittadino garganico - rispondo con la determinazione e il coraggio di sempre. Né io né la mia famiglia abbiamo mai ceduto ad intimidazioni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Scritte sui muri contro il sindaco di Mattinata: «Vattene». Michele Bisceglia: «Solo i cittadini potranno mandarmi a casa»

Articoli correlati

Mattinata: “non mi fate paura”, il sindaco dopo le scritte sul muro di casa della madre Michele BiscegliaScrive Michele Bisceglia, sindaco di Mattinata: Stamattina al mio risveglio ho trovato queste scritte sul muro di casa di mia madre.

Mattinata, scritte contro il sindaco. Lui: “Un gesto stupido”Stamattina al mio risveglio ho trovato queste scritte sul muro di casa di mia madre.

Altri aggiornamenti su Michele Bisceglia

Discussioni sull' argomento Michele Bisceglia vattene, scritte intimidatorie contro il sindaco di Mattinata. Avete spaventato i miei figli; Mattinata scritte contro il sindaco Lui | Un gesto stupido.

Scritte sui muri contro il sindaco di Mattinata: «Vattene». Michele Bisceglia: «Solo i cittadini potranno mandarmi a casa»Risveglio amaro per Michele Bisceglia, il sindaco di Mattinata, comune garganico in provincia di Foggia. Sui muri esterni dell’abitazione di ... msn.com

Frase minacciosa contro sindaco del Foggiano, 'Non mi fate paura'(ANSA) - MATTINATA, 23 MAR - Michele Bisceglia vattene. E' la scritta, realizzata con vernice rossa, comparsa questa mattina sul muro di casa della madre del primo cittadino di Mattinata (Foggia), M ... msn.com

«Michele Bisceglia vattene», a Mattinata l'attacco sul muro di casa della madre del sindaco. Indagano i carabinieri x.com

Una scritta intimidatoria minaccia il sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia, che denuncia l’accaduto e conferma il suo impegno fino alle elezioni di maggio facebook