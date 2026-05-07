Scooter a tutta velocità disturbo per anziani e bambini a Torrione

A Torrione, in piazza Gloriosi, sono stati segnalati numerosi scooter che circolano a velocità elevata durante il giorno. La presenza di anziani e bambini in zona ha sollevato preoccupazioni riguardo al rumore e alla sicurezza. Nonostante le restrizioni e la presenza delle forze dell'ordine, i motorini continuano a sfrecciare in modo continuo, creando disagio tra i residenti.

Motorini scorrazzano di giorno, nonostante la presenza di anziani e bambini in piazza Gloriosi a Torrione. La segnalazione arriva in redazione da un nostro lettore, in relazione al disagio specifico di una zona cittadina. "La sera aumentano - ci scrivono - e fanno un rumore incredibile. Servono i.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Insonnia degli anziani disturbo sottovalutato, i consigli di Garattini(Adnkronos) – L’insonnia negli anziani è un disturbo molto diffuso, spesso sottovalutato o considerato una conseguenza inevitabile dell’età. Sanità, inaugurata la stanza sensoriale per i bambini con disturbo dello spettro autisticoLa realizzazione della stanza sensoriale è stata possibile grazie al supporto del Rotaract club Ferrara che ha stanziato circa 4400 euro. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scooter a tutta velocità, disturbo per anziani e bambini a Torrione; Scappa dai carabinieri e finisce nel fosso: arrestato 18enne su uno scooter rubato e senza patente; Marconi, tentata rapina alle poste: caccia ai banditi in scooter; Inseguimenti ad alta velocità con moto e auto: due arresti. Scooter e moto spingono aprile: vendite a +14,82%Il mercato italiano delle due ruote cresce del 14,82% ad aprile: scooter in forte aumento, moto positive, elettrico contrastato. affaritaliani.it Consumare meno con lo scooter: come risparmiare benzina in città e fuoriRisparmiare guidando uno scooter è possibile, senza stravolgere il proprio stile di guida. Basta partire da poche regole semplici: gomme sempre alla giusta pressione, manutenzione curata, accelerazion ... msn.com "Ora come devo uscire". Ad Agropoli un gesto di rara meschinità priva un uomo della sua autonomia: rubato il sistema di ricarica dello scooter per disabili. Un atto che riaccende il dibattito sulla sicurezza in città. - facebook.com facebook