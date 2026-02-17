Sanità inaugurata la stanza sensoriale per i bambini con disturbo dello spettro autistico

Il 16 ottobre, alla Casa della comunità di Cittadella San Rocco, è stata aperta una stanza sensoriale per aiutare i bambini con autismo e altri disturbi del neurosviluppo. La struttura nasce per offrire uno spazio più sicuro e confortevole ai piccoli che hanno difficoltà a gestire gli stimoli esterni, come rumori forti e luci intense. Questa iniziativa mira a migliorare il loro benessere e a favorire l’inclusione. Un esempio concreto è la presenza di giochi tattili e luci soffuse che aiutano i bambini a rilassarsi e ad affrontare meglio le sfide quotidiane.

La realizzazione della stanza sensoriale è stata possibile grazie al supporto del Rotaract club Ferrara che ha stanziato circa 4400 euro. Un esempio concreto di collaborazione tra sanità pubblica e realtà associative del territorio, a beneficio dei bambini e delle loro famiglie. "Speriamo che tanti bambini possano trovare giovamento da questo sogno realizzato: la stanza multisensoriale - ha aggiunto Francesca Bassi, già presidente Rotaract club Ferrara, che ha seguito il progetto donativo -". "La stanza sensoriale è la concreta attuazione del desiderio di miglioramento continuo rispetto alle nuove istanze che contraddistingue la Neuropsichiatria infantile - ha sottolineato Franca Emanuelli, direttrice Uonpia e del dipartimento di Salute mentale - perché la ricerca scientifica ci conferma che l'approccio sensoriale può essere vincente in tante situazioni.