Insonnia degli anziani disturbo sottovalutato i consigli di Garattini

(Adnkronos) – L’insonnia negli anziani è un disturbo molto diffuso, spesso sottovalutato o considerato una conseguenza inevitabile dell’età. In realtà si tratta di una vera e propria condizione clinica che può compromettere il benessere quotidiano. Ne parla dettagliatamente Silvio Garattini nel volume “Invecchiare bene” (Edizioni Lswr) nel quale approfondisce le cause, i sintomi e suggerisce. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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