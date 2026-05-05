Scontro tra auto e microcar sedicenne in Rianimazione L’incidente mentre andava a scuola

Una ragazza di 16 anni è stata ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Perugia dopo essere rimasta coinvolta in un incidente nella mattinata di ieri. L’incidente è avvenuto in una strada cittadina, quando la giovane era a bordo di una microcar e si è scontrata con un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero che ha trasportato la ragazza in ospedale.

Città di Castello (Perugia), 5 maggio 2026 – Una ragazza di 16 anni è stata trasferita con l’ elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per i traumi riportati a seguito di un incidente avvenuto nella mattinata di ieri mentre andava a scuola a bordo di una microcar. Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 8 in via Biturgense nella frazione di Cerbara, proprio all’altezza dell’intersezione con via San Biagio, uno snodo cruciale che a quell’ora del mattino, registra una intensa mole di traffico. La dinamica del sinistro è ora al vaglio degli agenti della Polizia locale intervenuti. Il piccolo veicolo condotto dalla giovane studentessa si è scontrato con una vettura al cui volante si trovava un uomo residente nel comune di Città di Castello.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro tra auto e microcar, sedicenne in Rianimazione. L’incidente mentre andava a scuola Notizie correlate Terribile incidente, scontro fra auto e microcar: morto un 17enne e altri due feriti a RomaIncidente mortale nella notte su via Cristoforo Colombo a Roma , sulla carreggiata in direzione Ostia. Incidente mortale sulla Colombo direzione Ostia: scontro auto-microcar, perde la vita un 17enneRoma, 21 marzo 2026 – Incidente mortale nella notte su via Cristoforo Colombo a Roma, sulla carreggiata in direzione Ostia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sorpassa auto e perde il controllo della moto, muore 21enne a Milano; Scontro tra auto e monopattino in viale dei Mille: 26enne al Pronto Soccorso; Incidente nel sottopasso, scontro tra auto e scooter: feriti due giovani, uno resta incastrato sotto il veicolo; Scontro tra auto e moto a Lambrugo: ferito un 74enne. Frosinone, scontro tra auto e moto sulla strada Monti Lepini: Marco Crescenzi, 41 anni, non ce l'ha fattaNon ce l'ha fatta Marco Crescenti, 46 anni di Frosinone, il motociclista rimasto gravemente ferito ieri nelllo scontro sulla Monti Lepini, all'altezza del centro ... ilmessaggero.it Scontro tra auto e scooter: centauro portato all'ospedale di TorretteOSIMO Incidente nel pomeriggio lungo via Jesi, dove una Citroën C3 bianca si è scontrata con uno scooter. Ad avere la peggio, nell’impatto, è stato il centauro. Sul ... corriereadriatico.it Scontro a fuoco vicino alla Casa Bianca: la polizia uccide un uomo - facebook.com facebook Guarda nello specchietto allibito, poi lo scontro. Il guidatore del camioncino si è visto arrivare nella portiera la ruota del carrello di un Boeing 767 della United Airlines partito. Scendendo di quota diretto all’aeroporto internazionale di Newark Liberty, in New Jer x.com