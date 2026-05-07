Un incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale 85, coinvolgendo un'auto e una betoniera. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo si è scontrato con la macchina pesante, facendo ribaltare quest'ultima. Il conducente dell'auto è stato estratto in condizioni critiche e trasportato d'urgenza in ospedale con codice rosso. Le forze dell'ordine stanno ancora accertando le cause dell'incidente.

? Cosa scoprirai Come si è verificato il ribaltamento della betoniera dopo l'impatto?. Quali sono le condizioni attuali del conducente trasportato in codice rosso?. Perché la viabilità nella zona dei Melograni resta così compromessa?. Chi stabilirà le responsabilità tra l'auto e il mezzo pesante?.? In Breve Vigili del Fuoco di contrada Rio intervengono per messa in sicurezza betoniera ribaltata.. Carabinieri di Montaquila effettuano rilievi tecnici per ricostruire dinamica dello scontro.. Traffico sulla SS85 rallentato per ostruzione causata dai mezzi presso I Melograni.. Ferito trasportato d'urgenza presso l'ospedale Veneziale di Isernia per cure mediche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra auto e betoniera sulla SS85: ferito in codice rosso

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