Un incidente lungo la strada Venafrana ha coinvolto una betoniera che si è ribaltata, provocando il ricovero di una donna in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarre e stabilizzare le persone coinvolte. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale a Isernia, dove i medici stanno monitorando le sue condizioni. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

? Cosa scoprirai Come sono avvenuti gli urti che hanno ribaltato la betoniera?. Quali sono le condizioni cliniche della donna trasportata a Isernia?. Perché il carico del mezzo pesante ha causato il ribaltamento?. Quanto tempo servirà per liberare la carreggiata dai detriti?.? In Breve Soccorso 118 alla donna ferita verso l'ospedale di Isernia. Intervento Vigili del Fuoco e tecnici Anas sulla Statale 85. Traffico rallentato sulla Variante per rimozione detriti e betoniera. Rilievi tecnici in corso per ricostruire dinamica scontro 7 maggio. Una betoniera si è ribaltata sulla Statale 85 Venafrana nel primo pomeriggio di questo giovedì 7 maggio 2026, ferendo gravemente la conducente di un’auto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro sulla Venafrana: betoniera ribaltata e donna in codice rosso

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