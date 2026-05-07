Scontro sulla SS 272 | coppia ferita dopo l’impatto contro un muro

Due coniugi sono rimasti feriti in un incidente sulla SS 272 dopo aver tamponato un muro con la loro vettura. I soccorritori sono intervenuti sul posto e hanno trasportato i due all’ospedale per le cure del caso. Non sono state ancora rese note le cause che hanno portato l’auto a perdere il controllo, né le condizioni precise dei feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'auto a finire contro il muro?. Quali sono le condizioni cliniche dei due coniugi feriti?. Perché quel tratto della SS 272 è considerato pericoloso?. Chi dovrà rispondere della dinamica dell'incidente?.? In Breve Feriti trasportati all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.. Secondo conducente coinvolto nell'incidente risulta illeso.. Carabinieri e Polizia Locale gestiscono rilievi e traffico vicino all'ex Despar.. Indagini in corso sulla sicurezza stradale lungo la Statale 272.. Due persone sono rimaste ferite mercoledì 6 maggio intorno alle 17:00 dopo un violento scontro tra due auto sulla Statale 272, nei pressi dell’incrocio dell’ex Despar a San Marco in Lamis.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro sulla SS 272: coppia ferita dopo l’impatto contro un muro Notizie correlate Incidente stradale sulla Statale 272 a San Marco in Lamis: due feriti nell'impatto tra autoE' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, mercoledì 6 maggio, intorno alle 17, sulla Statale 272, in agro di... Scontro violento sulla Domiziana: motociclista ferita dopo l’urtoUn violento impatto tra un’auto e una motocicletta ha richiesto l’intervento dei soccorsi nel pomeriggio di questo sabato 11 aprile 2026, nei pressi...