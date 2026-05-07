Nel pomeriggio di ieri si è svolta una lunga riunione tra le parti coinvolte in merito alla scelta del sito per la discarica. Dopo diverse ore di discussioni, il sindaco di Civitanova ha proposto tre nuovi criteri per valutare le possibili località. L'incontro, iniziato alle 11,15 invece che alle 10,30 come previsto, si è concluso alle 16,50, lasciando aperti alcuni dubbi sulla direzione futura del procedimento.

Nel primo pomeriggio di ieri, dopo ore di animata discussione, il "coniglio dal cilindro" l’ha tirato fuori Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova, in una riunione fiume, iniziata alle 11,15 (in ritardo rispetto alle 10,30 previste), che si è conclusa alle 16,50. Ciarapica ha presentato una "mozione" contenente tre criteri aggiuntivi a quelli utilizzati dalla Politecnica delle Marche per redigere la graduatoria finale dei siti idonei ad ospitare la discarica di appoggio a Cosmari Srl: appartenenza al cratere sismico ristretto 2016, far uscire dalla graduatoria i Comuni che in passato hanno già ospitato una discarica sul loro territorio, e considerare la densità abitativa nei comuni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro sulla discarica. Tre nuovi criteri per la scelta del sito: "Un’operazione folle"

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