Scontro sulla discarica di Villafranca Il comitato | No alla deroga d’uso

Un confronto acceso riguarda la discarica di Villafranca, con il Comitato di cittadini di Medolla, Cavezzo, San Felice e San Prospero che si oppone alla richiesta di una deroga per prolungare l’uso dell’impianto. La questione ha suscitato una discussione tra chi sostiene il mantenimento e chi invece si oppone a eventuali modifiche alle norme vigenti. La vicenda è al centro di un acceso dibattito pubblico.

Dubbi sul prolungamento della vita della discarica di Villafranca si levano dal Comitato di cittadini di Medolla, Cavezzo, San Felice e San Prospero. Le rassicurazioni del dg di Aimag Gianluca Valentini non risultano convincenti. "Di fronte a una discarica con oltre cinquant’anni di esercizio, già considerata a fine vita, - afferma il portavoce del Comitato Roberto Reggiani - non è accettabile parlare di semplice continuità d’esercizio: serve piena trasparenza e una rigorosa valutazione degli impatti ambientali e sanitari. Per questo, e per quanto sta emergendo nella vicenda discarica di Finale Emilia, il comitato annuncia che proseguirà insieme ai consiglieri di minoranza del Comune di Medolla nell’inoltro di segnalazioni agli organi competenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontro sulla discarica di Villafranca. Il comitato: "No alla deroga d’uso" Articoli correlati Scontro sulla discarica. Cittadini diffidano il sindaco: "Tuteli la salute pubblica"Si fa sempre più pressante sul sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti la sollecitazione del gruppo di cittadini dell’Osservatorio Civico ’Ora Tocca... Leggi anche: Garlasco, Chiara Poggi usò il pc di Stasi prima dell'omicidio: scontro tra periti sulla cartella "militare" Tutti gli aggiornamenti su Scontro sulla discarica di Villafranca... Temi più discussi: Scontro sulla discarica di Villafranca. Il comitato: No alla deroga d’uso; Scoperta discarica abusiva: sigilli a 6.000 mq di terreno: 2 denunciati; Incidente sulla Fondovalle Sangro: due feriti in codice rosso; Scontro sulla pulizia dei fiumi: Spese ridotte. Scontro sulla pulizia dei fiumi: Spese ridotteIl Gruppo Fiume Misa e Nevola contesta i costi, ma il vice commissario Babini ribatte: Investimento cruciale, risparmiati molti fondi ... msn.com Valle trasformata in discarica. Gli alpini la ripuliscono dai rifiutiÈ una tra le strade montane più panoramiche e spettacolari d’Europa. Ma negli ultimi tempi la storica via ... msn.com Il ministro per i Rapporti con il Parlamento: «Il clima di scontro è stato alimentato dall’Anm, anche se le uscite di Nordio e Bartolozzi non hanno aiutato il Sì» - facebook.com facebook Lo scontro si alza di livello: attacchi incrociati agli impianti di gas Al 19º giorno di guerra, raid di Israele sulle infrastrutture energetiche di Teheran, che a sua volta danneggia un polo di esportazione di gas del Qatar Angela Napoletano x.com