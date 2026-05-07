Sciopero scuola protesta contro la riforma degli istituti tecnici | corteo a Milano

Giovedì 7 maggio si terrà uno sciopero nazionale degli istituti tecnici, con una mobilitazione che coinvolgerà anche Milano. Alle 9 del mattino è previsto un corteo nelle strade della città, organizzato dai lavoratori del settore. La protesta nasce in risposta a una riforma che gli insegnanti e il personale scolastico contestano apertamente. La partecipazione è aperta a studenti, docenti e personale scolastico.

Scuola, giovedì 7 maggio è sciopero nazionale degli istituti tecnici. A Milano è previsto un corteo con partenza alle ore 9.30 da Piazza Medaglie D’Oro.Oggi gli istituti tecnici di tutta Italia si fermano. Lo sciopero - indetto da Flc Cgil, Cobas Scuola, Usb Pubblico Impiego e Cub Sur - contro il.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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