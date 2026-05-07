A Pistoia, gli istituti tecnici sono stati coinvolti da uno sciopero che riguarda la recente riforma scolastica. La protesta si concentra sui cambiamenti previsti nei programmi degli studenti, che entreranno in vigore già a partire da settembre. Sono stati sollevati anche dubbi riguardo all’impatto della riforma sul numero di posti disponibili per i docenti. La mobilitazione ha coinvolto studenti, insegnanti e personale scolastico delle scuole interessate.

? Cosa scoprirai Cosa cambierà concretamente nei programmi degli studenti già da settembre?. Come influirà la nuova riforma sul numero di posti per i docenti?. Perché il governo ha deciso di eliminare la fase di transizione?. Quali materie rischiano di sparire per favorire le richieste delle aziende?.? In Breve D.M. 29 del 19 febbraio 2026 impone revisione totale indirizzi e quadri orari.. Sindacati Cobas, USB e CUB mobilitano l'intero comparto scolastico a Pistoia.. Riforma senza fase transitoria minaccia posti docenti e personale ATA dal 20262027.. Nuove norme rischiano di sacrificare cultura generale per esigenze aziendali.. Pistoia, via Mabellini, ore 9:30 di giovedì 7 maggio 2026: il personale degli istituti tecnici si schiera in piazza davanti all’UST per contestare la riforma scolastica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia, sciopero degli istituti tecnici: protesta contro la riforma

Notizie correlate

Contro la riforma degli istituti tecnici, sciopero della scuola il 7 maggioLa Flc di Piacenza aderisce allo sciopero nazionale indetto per l’intera giornata di giovedì 7 maggio.

In piazza contro la riforma degli istituti tecnici: domani lo sciopero nazionaleFIRENZE – La Flc Cgil ha proclamato lo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori degli istituti tecnici per domani (7 maggio).

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Riforma istituti tecnici, la scuola scende in piazza: Interventi penalizzanti; Scuola, carenza personale. Si sciopera il sette maggio; Sciopero scuola Flc Cgil contro riforma istituti tecnici: avviato confronto con gli altri sindacati, tavolo convocato il 6 maggio; Sciopero scuola 6 e 7 maggio: lezioni a rischio in tutta Italia.

Riforma istituti tecnici, la scuola scende in piazza: Interventi penalizzantiPresidio di protesta della Flc Cigl sotto l’ufficio scolastico: Con questi cambiamenti si colpiscono pesantemente materie-chiave ... lanazione.it

Sciopero scuola Flc Cgil contro riforma istituti tecnici: avviato confronto con gli altri sindacati, tavolo convocato il 6 maggioOggi mercoledì 6, e domani, giovedì 7 maggio è previsto lo sciopero generale nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Ecco la lista delle proteste di questi giorni:Sciopero 6 e 7 maggio, ... tecnicadellascuola.it

Cultura - Pistoia: la chiesa di San Leone ospita "Rosarium", la mostra di Malgorzata Matyjaszczyk. - facebook.com facebook

Segui la diretta, Nelle ultime ore intense precipitazioni hanno interessato il nord della regione soprattutto le province di Pistoia, Prato, e Lucca x.com