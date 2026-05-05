Scuola sciopero nazionale per dire No alla riforma degli istituti tecnici | corteo in centro a Torino

Giovedì 7 maggio si terrà uno sciopero nazionale contro la riforma degli istituti tecnici, con un corteo che partirà alle 9 da piazza Arbarello a Torino e arriverà all'Ufficio Scolastico. L'iniziativa è promossa da diverse organizzazioni sindacali e associazioni studentesche, tra cui il sindacato Flc Cgil, la Rete Nazionale degli Istituti Tecnici e altri gruppi. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e coinvolge diverse sigle del settore scolastico.