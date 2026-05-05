Scuola sciopero nazionale per dire No alla riforma degli istituti tecnici | corteo in centro a Torino
Giovedì 7 maggio si terrà uno sciopero nazionale contro la riforma degli istituti tecnici, con un corteo che partirà alle 9 da piazza Arbarello a Torino e arriverà all'Ufficio Scolastico. L'iniziativa è promossa da diverse organizzazioni sindacali e associazioni studentesche, tra cui il sindacato Flc Cgil, la Rete Nazionale degli Istituti Tecnici e altri gruppi. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e coinvolge diverse sigle del settore scolastico.
Giovedì 7 maggio sciopero nazionale per dire no alla riforma degli istituti tecnici. A Torino Flc Cgil, Rete Nazionale Istituti Tecnici, Usb, Cobas, Cub, Osa, Assemblea Scuola, Rete degli Studenti Medi organizzano un corteo con partenza alle 9 da piazza Arbarello e arrivo all'Ufficio Scolastico.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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