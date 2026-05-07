sciopero scuola oggi a bologna corteo contro la riforma degli istituti tecnici

Oggi a Bologna si è svolto uno sciopero nel settore scolastico con un corteo che ha coinvolto docenti, studenti e personale amministrativo. La manifestazione è stata organizzata per protestare contro la recente riforma degli istituti tecnici, attirando diverse decine di partecipanti che hanno sfilato lungo le vie principali della città. La protesta ha riguardato principalmente le modifiche previste nel sistema di formazione tecnica.

Bologna, 7 maggio 2026 - Il mondo della scuola scende in piazza in sciopero contro la riforma degli istituti tecnici. Una giornata di mobilitazione, indetta da Usb e appoggiata da Cigl, Cobas e la Rete nazionale contro l’istruzione tecnica voluta dal Ministero, che raduna studenti, docenti e personale Ata. A Bologna, la mattinata inizia sotto la sede del Rettorato, in piazza Scaravilli, dove studenti di Cambiare Rotta e Osa, con anche le bandiere di Giovani Comunisti. Ad aprire il corteo in zona universitaria il cartonato di una grande sveglia: “Diamo la sveglia al governo contro Riforma Bernini, tagli, militarizzazione e leva”. E prima di partire in corteo, gli studenti (una cinquantina) sono entrati in Università in segno di protesta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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