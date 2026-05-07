Sciopero scuola oggi a Bologna 200 in corteo contro la riforma degli istituti tecnici

Oggi a Bologna si è svolto uno sciopero nel settore scolastico, con circa 200 persone che hanno partecipato a un corteo. La protesta è stata organizzata per opporsi alla riforma degli istituti tecnici, con gli insegnanti e il personale scolastico che hanno manifestato lungo le vie della città. La mobilitazione ha coinvolto diverse scuole della zona, attirando l’attenzione sulla questione.

Bologna, 7 maggio 2026 - Il mondo della scuola scende in piazza in sciopero contro la riforma degli istituti tecnici. Sono circa duecento i manifestanti che dalla zona universitaria di stanno spostando verso la Prefettura, dove c’è il concentramento della mobilitazione dei sindacati. Una giornata di mobilitazione, indetta da Usb e appoggiata da Cigl, Cobas e la Rete nazionale contro l’istruzione tecnica voluta dal Ministero, che raduna studenti, docenti e personale Ata. A Bologna, la mattinata inizia sotto la sede del Rettorato, in piazza Scaravilli, dove studenti di Cambiare Rotta e Osa, con anche le bandiere di Giovani Comunisti. Ad aprire il corteo in zona universitaria il cartonato di una grande sveglia: “Diamo la sveglia al governo contro Riforma Bernini, tagli, militarizzazione e leva”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sciopero scuola oggi a Bologna, 200 in corteo contro la riforma degli istituti tecnici Notizie correlate Sciopero scuola oggi a Bologna, corteo contro la riforma degli istituti tecniciBologna, 7 maggio 2026 - Il mondo della scuola scende in piazza in sciopero contro la riforma degli istituti tecnici. Leggi anche: Sciopero scuola, protesta contro la riforma degli istituti tecnici: corteo a Milano Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sciopero scuola, protesta contro la riforma degli istituti tecnici: corteo a Milano; La scuola in sciopero contro la riforma degli istituti tecnici; Sciopero scuola: corteo contro tagli, test invalsi e riforma. La protesta a Firenze; Scuola, sciopero del personale negli istituti tecnici. Sciopero scuola oggi a Bologna, corteo contro la riforma degli istituti tecniciUna giornata di mobilitazione, indetta da Usb e appoggiata da Cigl, Cobas e la Rete nazionale contro l’istruzione tecnica voluta dal Ministero, che raduna studenti, docenti e personale Ata ... ilrestodelcarlino.it Sciopero scuola, studenti in piazza contro governo e guerreCentinaia gli studenti in piazza a Genova nel giorno dello sciopero indetto contro le politiche del governo ... ilsecoloxix.it SCIOPERO SCUOLA. MANIFESTAZIONE ORE 9:30 PIAZZA CAVOUR LIVORNO - facebook.com facebook Scuola, sciopero 6 e 7 maggio: lezioni a rischio, il perché della protesta x.com