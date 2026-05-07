Sciopero scuola e università presidio in Prefettura a Milano

Giovedì 7 maggio si è svolto un presidio davanti alla Prefettura di Milano, coinvolgendo insegnanti, studenti e personale universitario. La manifestazione si è tenuta in concomitanza con uno sciopero che ha coinvolto scuole e università della regione. La protesta ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno manifestato in modo pacifico per esprimere le proprie richieste. La presenza si è concentrata principalmente nelle prime ore del mattino.

Presidio nella mattinata di giovedì 7 maggio davanti alla Prefettura di Milano in occasione dello sciopero del mondo della scuola e dell'università. Tra le principali ragioni dell'agitazione, la recente riforma degli istituti tecnici e professionali e quelle introdotte in ambito universitario, tra cui quella del semestre filtro a Medicina. Più in generale, la protesta mette nel mirino anche le politiche del governo e le sue posizioni su guerre e riarmo. L’illusione è la forma di verità del cinema. Quando gli attori recitano creano vite e quando ci sono vite c’è.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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