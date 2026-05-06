Istituti tecnici sciopero nazionale il 7 maggio | a Novara presidio in prefettura

Il prossimo 7 maggio si terrà uno sciopero nazionale nel settore degli istituti tecnici, organizzato dalla Flc Cgil di Novara e del Vco. La giornata prevede anche un presidio davanti alla prefettura della città. La protesta è motivata contro la riforma degli istituti tecnici proposta dal ministro dell'istruzione e del merito. La decisione di fermare le attività riguarda il personale scolastico coinvolto nel comparto.

La Flc Cgil di Novara e del Vco ha indetto per giovedì 7 maggio una giornata di sciopero nazionale contro la riforma degli istituti tecnici voluta dal ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Il sindacato ha organizzato un presidio davanti alla prefettura di Novara, in piazza.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Riforma istituti tecnici, FLC CGIL proclama sciopero il 7 maggio“È stato proclamato lo sciopero per l’intera giornata del 7 maggio per il personale degli istituti tecnici dell’Area e del Comparto Istruzione e... Contro la riforma degli istituti tecnici, sciopero della scuola il 7 maggioLa Flc di Piacenza aderisce allo sciopero nazionale indetto per l’intera giornata di giovedì 7 maggio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sciopero Istituti tecnici il 7 maggio: come aderire; Sciopero Istituti tecnici il 7 maggio, FLC CGIL: Fermiamo una riforma che taglia ore e futuro; GIOVEDÌ 7 MAGGIO SCIOPERO CONTRO LA RIFORMA DEGLI ISTITUTI TECNICI; Contro la riforma degli istituti tecnici, sciopero della scuola il 7 maggio. Carpi, sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici: presidio il 7 maggioLa Flc Cgil di Modena ha confermato l’adesione allo sciopero nazionale del comparto scuola previsto per l’intera giornata di giovedì 7 maggio. Anche a Carpi la mobilitazione interesserà docenti, perso ... temponews.it Scuola, sciopero nazionale negli istituti tecniciSciopero nazionale negli istituti tecnici giovedì 7 maggio. A proclamarlo è la Flc Cgil, che contesta la riforma del Governo sugli indirizzi tecnici e annuncia presìdi in varie città della Toscana. A ... firenzetoday.it Siena si mobilita contro la riforma degli istituti tecnici. Al presidio in Piazza del Duomo promosso dalla Flc Cgil Toscana presente anche la Rete nazionale istituti tecnici, nata dal basso tra docenti di tutta Italia - facebook.com facebook