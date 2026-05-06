Istituti tecnici sciopero nazionale il 7 maggio | a Novara presidio in prefettura

Da novaratoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 7 maggio si terrà uno sciopero nazionale nel settore degli istituti tecnici, organizzato dalla Flc Cgil di Novara e del Vco. La giornata prevede anche un presidio davanti alla prefettura della città. La protesta è motivata contro la riforma degli istituti tecnici proposta dal ministro dell'istruzione e del merito. La decisione di fermare le attività riguarda il personale scolastico coinvolto nel comparto.

La Flc Cgil di Novara e del Vco ha indetto per giovedì 7 maggio una giornata di sciopero nazionale contro la riforma degli istituti tecnici voluta dal ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Il sindacato ha organizzato un presidio davanti alla prefettura di Novara, in piazza.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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