Scuola mobilitazione in Sicilia | sciopero il 7 maggio e sit-in contro la riforma degli istituti tecnici
In Sicilia, il 7 maggio si terrà uno sciopero e un sit-in contro la riforma degli istituti tecnici. La protesta coinvolge docenti, personale Ata e dirigenti scolastici e si svolgerà dalle 9 alle 13 davanti all’Ufficio Scolastico Regionale. La mobilitazione è stata proclamata dalla Flc Cgil Sicilia. La protesta segue il disaccordo sul cambiamento delle strutture degli istituti tecnici e le modalità di attuazione della riforma.
Sciopero e sit-in in piazza contro la riforma degli istituti tecnici. La Flc Cgil Sicilia ha proclamato per mercoledì 7 maggio una giornata di mobilitazione che coinvolge personale docente, Ata e dirigente, con una protesta dalle 9 alle 13 davanti alla sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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