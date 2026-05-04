Scuola mobilitazione in Sicilia | sciopero il 7 maggio e sit-in contro la riforma degli istituti tecnici

In Sicilia, il 7 maggio si terrà uno sciopero e un sit-in contro la riforma degli istituti tecnici. La protesta coinvolge docenti, personale Ata e dirigenti scolastici e si svolgerà dalle 9 alle 13 davanti all’Ufficio Scolastico Regionale. La mobilitazione è stata proclamata dalla Flc Cgil Sicilia. La protesta segue il disaccordo sul cambiamento delle strutture degli istituti tecnici e le modalità di attuazione della riforma.