Sciopero e corteo a Milano contro il riordino degli istituti tecnici La diretta video

A Milano si è svolto uno sciopero nazionale degli istituti tecnici, accompagnato da un corteo che ha coinvolto studenti e insegnanti. La manifestazione si è concentrata sul riordino degli istituti tecnici, con un presidio nelle strade principali della città. La diretta video ha mostrato la partecipazione di numerosi manifestanti che hanno attraversato il centro, evidenziando il disagio legato alle modifiche in corso.

Lo sciopero nazionale degli istituti tecnici prevede, naturalmente, un presidio con corteo anche a Milano. A fermarsi, dunque, sono gli istituti tecnici di tutto il paese in seguito alla mobilitazione contro il riordino dei percorsi quinquennali promossa da Flc Cgil, Cobas Scuola, Usb Pubblico Impiego e Cub Sur e dalla Rete Nazionale degli Istituti Tecnici, una realtà auto-organizzata, nata in poche settimane. Segui la diretta video A scendere in piazza sarà il personale docente, dirigente scolastico e ATA in servizio nell’istruzione tecnica. L’obiettivo è il “rinvio della riforma dell’istruzione tecnica finalizzato ad un cambiamento radicale con l’apertura di un confronto reale con il mondo della scuola e con le parti sociali”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sciopero e corteo a Milano contro il riordino degli istituti tecnici. La diretta video Notizie correlate Leggi anche: Sciopero scuola, protesta contro la riforma degli istituti tecnici: corteo a Milano Sciopero scuola oggi a Bologna, corteo contro la riforma degli istituti tecniciBologna, 7 maggio 2026 - Il mondo della scuola scende in piazza in sciopero contro la riforma degli istituti tecnici. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sciopero scuola, protesta contro la riforma degli istituti tecnici: corteo a Milano; Sciopero scuola: corteo contro tagli, test invalsi e riforma. La protesta a Firenze; Gli scioperi in arrivo a maggio: anche Genova coinvolta, cosa sapere; Unione Sindacale di Base: 7 Maggio, sciopero generale della scuola ,OSA e USB Scuola in corteo a Potenza, concentramento Piazza Matteotti ore 9. Sciopero scuola oggi a Bologna, 200 in corteo contro la riforma degli istituti tecniciUna giornata di mobilitazione, indetta da Usb e appoggiata da Cigl, Cobas e la Rete nazionale contro l’istruzione tecnica voluta dal Ministero, che raduna studenti, docenti e personale Ata ... ilrestodelcarlino.it Sciopero scuola, studenti in piazza contro governo e guerreCentinaia gli studenti in piazza a Genova nel giorno dello sciopero indetto contro le politiche del governo ... ilsecoloxix.it Atm, i sindacati ribattono: “60 su 70 autisti hanno scioperato” Filt-Cgil, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Orsa Trasporti di Messina contestano la ricostruzione dell'Azienda trasporti dopo lo sciopero del 5 maggio... - facebook.com facebook Aou di Sassari, fiocco nero dei dipendenti prima dello sciopero: «Il sistema non regge» x.com