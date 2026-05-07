L'atleta altoatesino, 41 anni, non parteciperà agli Europei di Birmingham nonostante abbia stabilito il record italiano nella maratona di marcia il 26 aprile. La federazione italiana aveva richiesto un limite di tempo da rispettare entro il 12 aprile, criterio che non è stato soddisfatto. La decisione di esclusione è stata comunicata dall'organizzazione, che ha specificato come le scelte siano da accettare ma ha lasciato alcune dichiarazioni aperte.

"Io agli Europei non andrò, oggi ho parlato a lungo al telefono con il direttore tecnico La Torre e mi ha detto che convocheranno i primi tre italiani della Coppa del mondo che hanno fatto il tempo entro il 12 aprile, come aveva richiesto la Federazione, quindi io agli Europei non ci sarò ma, ripeto, io ho sempre detto che accetto quello che la Federazione decide: non voglio togliere il posto a nessuno". Queste le parole di Alex Schwazer che, il 26 aprile aveva vinto la gara di maratona di marcia dei Campionati tedeschi open con il nuovo record italiano assoluto di 3 ore 01'55" (terzo tempo stagionale mondiale). "Non mi dispiace - aggiunge Schwazer -, abbiamo fatto il possibile e quindi io sono soddisfatto della mia prestazione principalmente, poi le decisioni di questo tipo non stanno a me.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Schwazer escluso dagli Europei nonostante il record italiano: "Le scelte vanno accettate, ma..."

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Alex Schwazer non sarà convocato agli Europei di Birmingham: «La Torre mi ha detto che la federazione vuole portare i primi tre italiani classificati alla Coppa del Mondo: è una scelta che rispetto. Per quel che mi riguarda, io proseguo a marciare». . Ad Alex S - facebook.com facebook