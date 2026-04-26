Schwazer è tornato | a 41 anni vince la maratona con il record italiano Pronto per gli Europei?

Il marciatore italiano di 41 anni ha conquistato la vittoria nella maratona di marcia disputata in Germania, stabilendo il nuovo record nazionale con il tempo di 3 ore, 1 minuto e 55 secondi. La gara, valida per i campionati tedeschi, si è svolta sulle strade di Kelsterbach, dove si è piazzato in prima posizione con un vantaggio significativo sugli avversari. Ora si attende di sapere se sarà in grado di partecipare agli Europei.

Alex Schwazer torna e vince con il record italiano. I l 41enne si impone nella maratona di marcia in 3h01:55 sulle strade di Kelsterbach, in Germania, e arriva nettamente primo al traguardo nella gara valida per i campionati tedeschi della specialità. Per l’altoatesino, un risultato notevole sulla distanza dei 42,195 chilometri, introdotta quest’anno nel programma internazionale: Schwazer mette a referto il terzo tempo stagionale al mondo, dietro a quelli realizzati dai giapponesi Motofumi Suwa (2h58:21) e Hiroto Jusho (2h59:31) il 15 marzo a Nomi, diventando leader per il momento in Europa, davanti al 3h03:45 ottenuto dall’ungherese Bence Venyercsan a Dudince.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Schwazer è tornato: a 41 anni vince la maratona con il record italiano. Pronto per gli Europei? Notizie correlate Leggi anche: Impresa di Alex Schwazer: vince la maratona in Germania e firma il nuovo record italiano a 41 anni Alex Schwazer fa l’impresa a 41 anni: vince la maratona di marcia col record italiano da omologareAlex Schwazer ha vinto la maratona di marcia a Kelsterbach, vicino Francoforte, con il tempo di 3:01:55. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Schwazer senza fine, a 41 anni vince la maratona di marcia; Alex Schwazer vince la maratona di marcia a Kelsterbach: 3h01:55 e record italiano; Impresa Schwazer a 41 anni: record italiano nella maratona di marcia; Pozzovivo: 'Schwazer mi ha detto di tornare. Non è necessario fare tanti ritiri in altura'. Alex Schwazer stabilisce il record italiano nella maratona di marcia | Impresa a 41 anni!Alex Schwazer stabilisce il record italiano nella maratona di marcia: l'altoatesino ha chiuso a 3:01:55. Ora pausa in vista (26 aprile 2026) ... ilsussidiario.net Alex Schwazer torna e vince: a 41 anni segna il record italiano nella maratona di marcia. Il doping, la squalifica, i reality e la rinascitaAlex Schwazer firma una delle pagine più sorprendenti della sua carriera vincendo la maratona di marcia a Kelsterbach, in Germania, con il tempo di 3h01:55. L’azzurro, 41 anni, ... leggo.it Sensazionale prestazione di Alex Schwazer che a Francoforte ha stabilito il nuovo record italiano della maratona di marcia. Il marciatore altoatesino, 41 anni di Vipiteno, ha chiuso una gara valida per i campionati nazionali tedeschi open in 3 ore 01'55", primat - facebook.com facebook Atletica, #Schwazer a 41 anni vince a Francoforte con il record italiano x.com