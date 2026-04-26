Schwazer è tornato | a 41 anni vince la maratona con il record italiano Pronto per gli Europei?

Da secoloditalia.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il marciatore italiano di 41 anni ha conquistato la vittoria nella maratona di marcia disputata in Germania, stabilendo il nuovo record nazionale con il tempo di 3 ore, 1 minuto e 55 secondi. La gara, valida per i campionati tedeschi, si è svolta sulle strade di Kelsterbach, dove si è piazzato in prima posizione con un vantaggio significativo sugli avversari. Ora si attende di sapere se sarà in grado di partecipare agli Europei.

Alex Schwazer torna e vince con il record italiano. I l 41enne si impone nella maratona di marcia in 3h01:55 sulle strade di Kelsterbach, in Germania, e arriva nettamente primo al traguardo nella gara valida per i campionati tedeschi  della specialità. Per l’altoatesino, un risultato notevole sulla distanza dei 42,195 chilometri, introdotta quest’anno nel programma internazionale: Schwazer mette a referto il terzo tempo stagionale al mondo, dietro a quelli realizzati dai giapponesi Motofumi Suwa (2h58:21) e Hiroto Jusho (2h59:31) il 15 marzo a Nomi, diventando leader per il momento in Europa, davanti al 3h03:45 ottenuto dall’ungherese Bence Venyercsan a Dudince.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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