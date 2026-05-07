Schwazer escluso dagli Europei | il record italiano non basta

Alex Schwazer non parteciperà agli Europei di Birmingham. La Federazione italiana di atletica ha comunicato la sua esclusione nelle ultime ore, confermando che il record italiano non è stato sufficiente a garantire la sua presenza. La decisione mette fine, almeno temporaneamente, a una delle vicende più discusse nel panorama sportivo nazionale degli ultimi anni.

Alex Schwazer resta fuori dagli Europei di marcia di Birmingham. La decisione della Federazione italiana di atletica è arrivata nelle ultime ore e chiude, almeno per ora, una delle storie più discusse e controverse dello sport azzurro degli ultimi anni. Nemmeno il recente record italiano nella.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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