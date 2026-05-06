Schwazer fuori dagli Europei | non basta il miglior tempo europeo del 2026

Alex Schwazer non parteciperà agli Europei 2026 di atletica, che si terranno a Birmingham dal 10 al 16 agosto. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il motivo riguarda la sua esclusione dalla lista dei convocati, nonostante abbia stabilito il miglior tempo europeo nel 2026. La scelta sarà ufficiale e definitiva prima della manifestazione.

Alex Schwazer non sarà convocato per gli Europei 2026 di atletica, in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. A comunicarlo è lo stesso marciatore altoatesino, dopo il colloquio con il direttore tecnico della Nazionale, Antonio La Torre. Un ascolta destinata a far discutere, soprattutto alla luce della grande prestazione firmata poche settimane fa in Germania. Schwazer ha spiegato di rispettare la scelta della Federazione, sottolineando però di aver fato tutto ciò che poteva. Il criterio indicato dal dt La Torre sarebbe quello di portare agli Europei i primi tre italiani classificati ai mondiali a squadre di marcia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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