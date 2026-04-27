e schwazer a 41 anni firma il record italiano di marcia

A 41 anni, l’atleta italiano ha stabilito un nuovo record nazionale nella marcia durante una gara a Kelsterbach. La sua performance rappresenta un momento significativo in una carriera che prosegue nel tempo, dimostrando come nello sport i risultati possano rimanere impressi e duraturi. La vittoria si inserisce in una serie di tappe che segnano un percorso di continuità e dedizione.

Il tempo, nello sport, non cancella: stratifica. E allora la vittoria di Alex Schwazer a Kelsterbach non è soltanto un risultato, ma un passaggio chiave in una carriera che continua a interrogare. Il 3h01:55 con cui il 41enne altoatesino ha dominato la maratona di marcia distanza nuova vale il successo nella prova dei campionati tedeschi e il terzo tempo mondiale stagionale, alle spalle dei giapponesi Suwa e Jusho, scesi sotto le tre ore. È anche il miglior crono europeo del 2026. Il dato tecnico racconta di una gara costruita con intelligenza ed esperienza: passaggio prudente a metà (1h32:39) e seconda parte in progressione, un negative split che certifica condizione e gestione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Alex Schwazer torna e vince: a 41 anni segna il record italiano nella maratona di marcia

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