Schwazer riparte ma si ferma | penalità dei giudici e ritiro agli Assoluti di marcia

Durante gli Assoluti di marcia di Alessandria, il marciatore noto per aver vinto l'oro olimpico nella 50 chilometri a Pechino 2008 ha ripreso le competizioni e si è distinto tra i primi, ma si è dovuto fermare prima del traguardo. La sua partecipazione si è conclusa con un ritiro che ha attirato l’attenzione, anche a causa di una penalità inflitta dai giudici durante la prova di mezza maratona di marcia.

Ad Alessandria il campione olimpico torna in gara dopo anni: lotta con i migliori, poi lo stop di tre minuti e l’abbandono. Alex Schwazer torna in gara, resta a lungo tra i migliori, poi si ferma. Agli Assoluti di marcia di Alessandria il marciatore altoatesino, oro olimpico nella 50 chilometri a Pechino 2008, è stato protagonista fino a pochi chilometri dal traguardo nella nuova mezza maratona di marcia da 21,097 chilometri. Ma una penalità inflitta dai giudici ha cambiato il destino della sua gara. Dopo lo stop obbligato di tre minuti, Schwazer ha ripreso per un tratto e poi ha scelto di ritirarsi. La gara piemontese, disputata su un circuito cittadino di un chilometro da ripetere ventuno volte lungo via Tancredi Duccio Galimberti, ha attirato molti curiosi e appassionati sotto il sole di Alessandria, con circa 15 gradi di temperatura. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Articoli correlati

Schwazer, altro ritorno: agli Assoluti marcia coi primi, poi la penalità e il ritiro. Donati: "Stava andando forte"Alex Schwazer è tornato in gara ad Alessandria in occasione dei Campionati italiani sulla mezza maratona di marcia.

Leggi anche: LIVE Atletica, Campionati Italiani marcia 2026 in DIRETTA: Schwazer ritirato dopo la penalità! Orsoni e Fiorini in fuga verso il tricolore

Contenuti e approfondimenti su Schwazer riparte ma si ferma penalità...

Temi più discussi: Schwazer si ritira ai Campionati italiani di marcia ad Alessandria: Non so se continuerò; LIVE Atletica, Campionati Italiani marcia 2026 in DIRETTA: Alex Schwazer penalizzato dai giudici, titoli a Fiorini ed Orsoni; Schwazer dopo il ritiro agli assoluti di marcia ad Alessandria: Continuerò? Non so ancora; Schwazer riparte da Alessandria: ritorno ufficiale nella nuova mezza maratona di marcia.

Schwazer torna a marciare e va coi primi. Poi la penalità, il ritiro, e una domanda senza rispostaAd Alessandria, l'8 marzo, Alex Schwazer ha corso quattordici chilometri in testa agli Assoluti di marcia. Poi tre penalizzazioni tecniche e il ritiro. La storia di un campione che non sa fare altro ... famigliacristiana.it

Assoluti di marcia, titolo a Orsoni: Schwazer penalizzato dai giudici mentre era in testa, la rivelazione di DonatiAssoluti di marcia, titolo a Orsoni: Schwazer penalizzato dai giudici mentre era al comando, la rivelazione di Donati ... sport.virgilio.it

Reggio Calabria... I bronzi di Riace Capolavori assoluti della scultura greca del V secolo a.C., i Bronzi di Riace sono simbolo del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Scoperti nel 1972 al largo di Riace Marina, rappresentano due guerrieri in br - facebook.com facebook