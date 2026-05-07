Negli ultimi giorni si sono susseguite dichiarazioni e accuse tra politici italiani e figure internazionali riguardo alla situazione a Gaza. Una leader di partito ha definito le operazioni israeliane come pirateria, mentre un altro politico ha attaccato il ministro della Difesa per un attacco rivolto a un collega. Nel frattempo, si conoscono dettagli su due cittadini attualmente detenuti in Israele, e si discute delle posizioni del governo italiano sulla sovranità nazionale.

? Cosa scoprirai Chi sono Thiago Avila e Saif Abukeshek attualmente detenuti in Israele?. Perché Arturo Scotto accusa il governo Meloni di incoerenza sulla sovranità?. Come reagirà l'Italia alla proposta del PD sul riconoscimento palestinese?. Cosa è successo realmente agli attivisti della Flotilla durante la detenzione?.? In Breve Arturo Scotto critica l'ipocrisia di Meloni sulla tutela delle navigazioni italiane.. Schlein e Scotto chiedono la liberazione di Thiago Avila e Saif Abukeshek.. Il PD propone il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina in Italia.. Attivisti della Flotilla sono stati rilasciati in territorio greco dopo la detenzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schlein su Gaza: ‘Israele compie pirateria’, attacco a La Russa

Notizie correlate

Israele intercetta le navi della Flotilla dirette a Gaza vicino Creta, gli attivisti: "È pirateria"La Global Sumud Flotilla, la nuova missione diretta a Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese, è stata bloccata da Israele...

Schlein: “Quello che è illegale non è la Flotilla, ma ciò che fa Israele. La Russa? Parole ignobili”“Contro la Flotilla abbiamo assistito a un atto di pirateria che viola il diritto del mare e i diritti delle persone.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Schlein: Quello che è illegale non è la Flotilla, ma ciò che fa Israele. La Russa? Parole ignobili; Schlein: Quando saremo al governo riconosceremo la Palestina; Schlein: Ignobili le parole di La Russa sulla Flotilla, liberare gli attivisti; L’abbordaggio di Israele alla Flotilla è pirateria. Italia e Ue condannino.

Schlein: «Quando saremo al governo riconosceremo la Palestina»Alla Camera il dialogo fra la segretaria Pd, padre Faltas, braccio destro del patriarca di Gerusalemme, e Bianca Berlinguer per la presentazione del libro di Arturo Scotto sulla missione della Flottig ... editorialedomani.it

Schlein: Flotilla? Atto di pirateria. Noi riconosceremo la PalestinaLa segretaria del Pd Elly Schlein, nel corso della presentazione del libro del deputato dem Arturo Scotto, ha assicurato che, una volta al governo, riconoscerà lo stato di Palestina ... msn.com

Gli elettori del campo largo preferiscono le primarie. In uno scenario a tre, tra Silvia Salis, Giuseppe Conte ed Elly Schlein, sceglierebbero la segretaria Pd. Ecco l’ultimo sondaggio di Noto per Porta a Porta: https://fanpa.ge/FS1A6 - facebook.com facebook

“Noi batteremo questo destra, daremo una nuova prospettiva a questo paese e una delle prime cose che faremo sarà riconoscere lo Stato di Palestina”. Lo ha detto Elly Schlein alla presentazione del libro di Arturo Scotto ‘Flotilla, in viaggio per Gaza’ alla Cam x.com