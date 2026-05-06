Durante un intervento pubblico, un rappresentante ha affermato che la Flotilla non rappresenta un atto illegale, ma che sono le azioni di Israele a esserlo. In un'altra dichiarazione, ha definito le parole di un esponente politico come ignobili. Inoltre, ha commentato un episodio di pirateria in mare, sostenendo che si tratta di una violazione del diritto marittimo e dei diritti delle persone coinvolte.

“Contro la Flotilla abbiamo assistito a un atto di pirateria che viola il diritto del mare e i diritti delle persone. Anche gli attivisti poi rilasciati in Grecia hanno subito trattamenti inumani. Quello che è illegale non è la Flotilla, ma il blocco navale. Quello che sta facendo il governo israeliano è illegale”. Queste le parole della segretaria Pd Elly Schlein a Roma, alla presentazione del libro di Arturo Scotto, Flotilla, in viaggio per Gaza. Diario di bordo per una nuova rotta, alla Camera dei deputati. “Ho trovato ignobili le parole di La Russa contro la Flotilla, contro cittadini e attivisti che stanno cercando di sopperire...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Schlein: “Quello che è illegale non è la Flotilla, ma ciò che fa Israele. La Russa? Parole ignobili”

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