È stata istituita una cabina di regia per garantire l’attuazione della legge regionale antimafia n. 24, approvata il 5 giugno 2025, intitolata

Una cabina di regia per dare piena attuazione alla legge regionale antimafia n. 24 del 5 giugno 2025, "Liberi di scegliere", il cui obiettivo è offrire a minori, giovani e famiglie intrappolati in contesti di criminalità organizzata la possibilità concreta di costruirsi una vita lontano dall'illegalità attraverso un sistema coordinato di misure di protezione sociale, sostegno scolastico e formativo. Lo ha annunciato il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, stamattina, nel corso di una riunione a Palazzo d'Orléans che segna l'avvio della fase operativa della normativa. La legge, che rappresenta un unicum nel... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Una cabina dei regia per l'attuazione della legge antimafia "Liberi di scegliere", Schifani: "Presto risorse aggiuntive"

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