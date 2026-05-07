Schianto tremendo Scontro tra autobus e auto in piena città diverse persone coinvolte

Questa mattina nel centro di Torino si è verificato un grave incidente stradale tra due autobus del trasporto pubblico e un’auto. L’impatto ha causato il coinvolgimento di diverse persone e ha generato momenti di apprensione tra i presenti. I soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e gestire la situazione. La dinamica e l’entità dei danni sono ancora oggetto di accertamenti.

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Momenti di paura nel cuore di Torino, dove nella mattinata di oggi si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autobus del trasporto pubblico e un’automobile. Il bilancio è di quattro persone ferite in modo lieve, mentre il traffico nella zona centrale della città ha subito forti rallentamenti per diverse ore. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 in piazza Solferino, all’incrocio con via Meucci e via Bertolotti. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della polizia municipale, si sarebbe trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto un autobus della linea 19 del Gtt, una Fiat Punto e un secondo mezzo pubblico della linea 67 fermo alla pensilina.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Schianto tremendo”. Scontro tra autobus e auto in piena città, diverse persone coinvolte Scontro tra autobus e automobile a Portegrandi (VE): un morto e cinque feriti Notizie correlate Incidente choc, coinvolte 5 persone: impatto violentissimo tra diverse autoUn violento incidente ha spezzato la quiete della tarda mattinata lungo la Strada Statale 38 dello Stelvio, nel tratto compreso tra Cosio Valtellino... Schianto tra due auto a Lurago Marinone: codice rosso, tre persone coinvoltePresenti anche i vigili del fuoco di Como, i carabinieri della compagnia di Cantù e la polizia locale della Bassa Pianura Comasca per la gestione... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Un grande tifoso giallorosso: chi era la vittima del tremendo incidente mortale; Tremendo schianto frontale fra due macchine: momenti di paura, sul posto i soccorsi; Incidente davanti al Rossetti: ferito uno scooterista; Tiziano Trifelli, chi era il centauro morto nell'incidente sul Grande raccordo anulare. Tremendo schianto tra due auto: due donne intrappolate tra le lamiereScontro tra due auto in via Balla: due donne ferite estratte dalle lamiere e portate in ospedale. nordest24.it Tremendo scontro tra due auto, una finisce nel fossato: 6 feriti, 2 sono bambiniCORNUDA (TREVISO) - Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 1 maggio, in via Padova, nel comune di Cornuda. L’allarme è scattato alle 18.30. Seco ... nordest24.it Cronaca. Forlì, venerdì i funerali di Caterina vittima del tremendo schianto. La sorella non è in pericolo - facebook.com facebook Tremendo schianto all'alba sulla Tiberina: atterra l’elisoccorso in strada. È grave x.com