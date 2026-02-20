Incidente choc coinvolte 5 persone | impatto violentissimo tra diverse auto

Un impatto violentissimo tra più auto ha coinvolto cinque persone sulla Strada Statale 38 dello Stelvio, tra Cosio Valtellino e Morbegno. La collisione si è verificata durante la mattinata, causando gravi danni ai veicoli e ferite a diversi conducenti. I soccorsi sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente, dove si sono formate lunghe code. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di chiarimento. La strada rimane momentaneamente chiusa al traffico.

Un violento incidente ha spezzato la quiete della tarda mattinata lungo la Strada Statale 38 dello Stelvio, nel tratto compreso tra Cosio Valtellino e Morbegno, in direzione Sondrio. Erano circa le 11.50 quando due veicoli si sono scontrati in circostanze ancora al vaglio delle forze dell'ordine, provocando momenti di forte apprensione tra gli automobilisti in transito su una delle arterie più trafficate della Valtellina, soprattutto in questo periodo dell'anno. L'impatto è stato particolarmente duro per una delle auto coinvolte, tanto da rendere necessario un massiccio dispiegamento di soccorsi.