Intrappolato tra le lamiere Inferno in autostrada schianto devastante | code per chilometri

Un incidente grave si è verificato questa mattina sull’autostrada A4, tra Verona Nord e Verona Sud, in direzione Venezia. Un’auto e un camion sono rimasti coinvolti nello schianto, causando danni ingenti e blocchi lungo il tratto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre si sono formate lunghe code che hanno interessato diversi chilometri. La circolazione è rimasta sospesa per alcune ore.

Un grave incidente sull'autostrada A4 si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 27 febbraio, nel tratto compreso tra Verona Nord e Verona Sud, in direzione Venezia. Il sinistro ha causato pesanti disagi alla circolazione e lunghe code lungo una delle arterie più trafficate del Nord Italia. Secondo le prime informazioni, l'impatto è avvenuto intorno alle ore 9. Per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato un tamponamento tra mezzi pesanti che ha coinvolto almeno un camion e un furgone, con conseguenze particolarmente serie. L'urto è stato descritto come molto violento. Uno dei conducenti è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo del proprio veicolo, rendendo necessario un intervento tempestivo dei vigili del fuoco, giunti sul posto con diverse squadre.