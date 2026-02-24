Inferno in autostrada scontro tra 4 auto | code per chilometri tutto bloccato

Un incidente sull’A29 Palermo-Mazara ha coinvolto quattro auto, causando un blocco totale del traffico e code chilometriche. La collisione si è verificata all’interno della seconda galleria, poco prima dello svincolo di Capaci. Nessuno dei veicoli ha subito danni gravi, ma la strada è rimasta chiusa per ore, creando disagi ai pendolari e ai mezzi di emergenza. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

PALERMO – Incidente stradale all’alba sull’ A29 Palermo-Mazara, in direzione Trapani. Lo schianto si è verificato all’interno della seconda galleria, poco prima dello svincolo di Capaci, coinvolgendo quattro mezzi e provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità in uscita dal capoluogo. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto è avvenuto nelle prime ore del mattino, in un tratto particolarmente trafficato nelle fasce di punta. Le cause sono ancora in fase di accertamento e non si esclude che tra i fattori possano esserci la scarsa visibilità o una distrazione alla guida. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure a due persone rimaste ferite nell’incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Inferno in autostrada, scontro tra tre camion e un’auto: spaventoso, code per chilometriMartedì 17 febbraio, alle 14, un grave incidente ha coinvolto tre camion e un’auto sull’autostrada A13, causando un caos con code che si estendono per diversi chilometri.

“Scontro violentissimo”. Caos sull’autostrada italiana, code per chilometri: tutto bloccatoQuesta mattina un brutto incidente ha causato un caos incredibile sull’autostrada italiana.

Argomenti correlati

L’inferno in galleria. Scontro auto-pulmino. I veicoli vanno a fuoco. Donna e 14enne feriti; Incidente in A1, scontro tra un mezzo pesante e un’auto. Autostrada riaperta dopo ore, molti disagi; Inferno in autostrada, scontro tra tre camion e un’auto: spaventoso, code per chilometri; Scontro tra un tir e un furgone lungo la Telesina | traffico paralizzato.

Inferno in autostrada, scontro tra tre camion e un’auto: spaventoso, code per chilometriGrave incidente in autostrada nel primo pomeriggio di martedì 17 febbraio lungo l’Autostrada A13. Il sinistro si è verificato intorno alle 14.30 al chilometro ... thesocialpost.it

Inferno per chi viaggia sui mezzi pubblici, paralizzati nell'ingorgo, per gli automobilisti e per i camionisti. Code anche in sopraelevata. In autostrada prevista la riapertura di una sola corsia tra le 21 e le 22, rimozione del camion nella notte - facebook.com facebook