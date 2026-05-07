Schianto tra auto e scooter in via Fleming | 29enne ferito al Maggiore

Nella serata di mercoledì 6 maggio, una vettura e uno scooter sono entrati in collisione in via Fleming a Parma. L’incidente ha coinvolto un uomo di 29 anni, che è stato soccorso e trasportato all’ospedale Maggiore. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi e i servizi di emergenza sanitaria. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di mercoledì 6 maggio nella zona di via Fleming a Parma. Per cause in corso di accertamento un'auto e uno scooter si sono scontrati. Il conducente del mezzo a due ruote è caduto sull'asfalto, procurandosi diverse ferite. Sul posto.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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