Scontro auto-scooter in viale Gramsci | un ferito al Maggiore

Stamattina, in viale Gramsci, un incidente tra un'auto e uno scooter ha causato il ferimento di una persona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore durante le operazioni di soccorso.

Scontro fra un'auto e uno scooter in viale Gramsci. È successo stamattina. Il bilancio parla di un ferito. Ad avere la peggio lo scooterista, trasportato da un'ambulanza del 118 all'ospedale Maggiore in condizioni di media gravità. . 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Scontro auto-scooter in viale Gramsci: un ferito al Maggiore Articoli correlati Leggi anche: Incidente a piazzale Gramsci: scontro auto-motorino, un ferito Leggi anche: Scontro auto-scooter: soccorsi e un ferito Contenuti e approfondimenti su Scontro auto Temi più discussi: Scontro auto-moto a Milano, morti due ventenni; Incidente a Prati: scontro auto-moto, grave centauro; Scontro fra auto e scooter in viale Marconi: ferita una ragazza di 17 anni; Scontro auto-scooter, grave un ragazzo di 16 anni. Paura a San Polo di Torrile: scontro auto-scooter, 27enne trasportato al pronto soccorsoScontro tra un'auto e uno scooter alle 13.38 lungo la strada provinciale Asolana a San Polo di Torrile. Ad avere la peggio è stato il ragazzo di 27 anni in sella allo scooter, trasportato in ambulanza ... gazzettadiparma.it Scontro fra auto e scooter in via GramsciScontro fra auto e scooter questa mattina in viale Gramsci. Lo scooterista è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e portato al Maggiore: le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. gazzettadiparma.it Scontro tra due auto sulla Ss274 allo svincolo per Melissano: due feriti trasportati in ospedale FOTO x.com Cane investito e auto danneggiata, scontro legale tra Comune e Asl per il risarcimento Dopo l’incidente si apre un singolare contenzioso che finisce dal giudice di p - facebook.com facebook