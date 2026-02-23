Schianto tra due auto tra via Puccini e via Torelli | conducente ferita al Maggiore

Un incidente tra due auto tra via Puccini e via Torelli ha causato il ferimento di una conducente, ricoverata al Maggiore. La collisione si è verificata nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 febbraio, quando le vetture si sono scontrate in modo violento. La dinamica del sinistro ha coinvolto un’auto che stava attraversando l’incrocio e un veicolo che proveniva dalla direzione opposta. La polizia sta ancora ricostruendo i dettagli dell’impatto.

Nella nottata tra domenica 22 e lunedì 23 febbraio si è verificato un grave tamponamento tra due auto, tra via Puccini e via Torelli. Secondo le prime informazioni uno dei due mezzi usciva da via Puccini mentre il secondo veicolo stava percorrendo via Torelli. Una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata con l'ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Ha riportato ferite di media gravità. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.