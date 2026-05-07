Schianto tra auto e bici a Castelli Calepio giovane ciclista muore a soli 19 anni

Nella serata di giovedì 7 maggio, a Castelli Calepio, si è verificato un incidente tra un’auto e una bicicletta. Un giovane ciclista di 19 anni è stato coinvolto nello scontro e ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante le manovre di rianimazione, le ferite riportate sono risultate fatali. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di rilievo da parte delle forze dell’ordine.

Tragedia nella serata di giovedì 7 maggio a Castelli Calepio, dove un ciclista ha perso la vita in seguito a un violento incidente stradale. Lo schianto si è verificato attorno alle 19.30 lungo la provinciale 91, in via Gabriele D’Annunzio, vicino alla farmacia della zona e a poca distanza da una rotatoria, in un tratto separato da uno spartitraffico centrale. In base alle prime informazioni disponibili, la vittima, un ragazzo di soli 19 anni, avrebbe impattato frontalmente contro una Bmw bianca che stava viaggiando da Bergamo verso Sarnico. A causa della forza dell’urto, il ciclista è stato sbalzato contro il parabrezza della vettura. Sul luogo dell’accaduto sono arrivati i carabinieri, i sanitari del 118 e anche l’elisoccorso decollato da Bergamo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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