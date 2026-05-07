Ciclista di 19 anni muore travolto da un'auto a Castelli Calepio nella Bergamasca

Un giovane di 19 anni ha perso la vita a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, dopo essere stato investito da un'auto mentre pedalava in strada. L'incidente si è verificato nel pomeriggio e, nonostante i soccorsi, il ragazzo è deceduto sul colpo. La dinamica esatta è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

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Un ciclista di 19 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto a Castelli Calepio (Bergamo): il giovane è morto sul colpo dopo essere stato sbalzato dalla bicicletta. Accertamenti in corso sul guidatore del veicolo, un ragazzo di 25 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Schianto tra auto e bici a Castelli Calepio, giovane ciclista muore a soli 19 anniTragedia nella serata di giovedì 7 maggio a Castelli Calepio, dove un ciclista ha perso la vita in seguito a un violento incidente stradale. Incidente mortale nella Bergamasca: esce di strada con l’auto, si schianta e muore a 66 anniL'incidente si è verificato questa mattina sulla Sp33 all'altezza di Bracca, in provincia di Bergamo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Paul Seixas, è ufficiale: sarà al Tour de France 2026! L'annuncio in un video seduto a tavola... con la sua famiglia; Ciclista di 73 anni investito è deceduto a San Martino Canavese; Monticello: ciclista muore nello scontro con un'auto ad Agrate. La vittima è Pietro Monti, 82 anni; Paul Seixas rilancia la sfida a Pogacar: correrà al Tour de France. L'annuncio ai nonni e il video sui social. Ciclista di 19 anni muore travolto da un’auto a Castelli Calepio nella BergamascaUn ciclista di 19 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto a Castelli Calepio (Bergamo): il giovane è morto sul colpo dopo essere stato sbalzato ... fanpage.it Schianto tra auto e bici, giovane ciclista muore a soli 19 anniL'incidente intorno alle 19,30. La vittima sbalzata contro il parabrezza della vettura: l'impatto è stato fatale ... bergamonews.it Agrate Brianza, tragedia sulla SP13: investito e ucciso un ciclista di 82 anni, arrestato il conducente Tragedia a Agrate Brianza: un ciclista di 82 anni è stato investito e ucciso da un’auto. Il conducente, un 58enne, arrestato per omicidio stradale. #notizie #ne - facebook.com facebook