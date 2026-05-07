Ciclista di 19 anni muore travolto da un'auto a Castelli Calepio nella Bergamasca
Un giovane di 19 anni ha perso la vita a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, dopo essere stato investito da un'auto mentre pedalava in strada. L'incidente si è verificato nel pomeriggio e, nonostante i soccorsi, il ragazzo è deceduto sul colpo. La dinamica esatta è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.
Un ciclista di 19 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto a Castelli Calepio (Bergamo): il giovane è morto sul colpo dopo essere stato sbalzato dalla bicicletta. Accertamenti in corso sul guidatore del veicolo, un ragazzo di 25 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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