A Riccione, Mattia Serino si è imposto nella finale del campionato italiano Cadetti Gold di scherma, conquistando il titolo nazionale nella disciplina di sciabola. La competizione ha visto la partecipazione di 140 atleti provenienti da diverse città, e il successo di Serino ha portato lo scudetto al Club Scherma Varese. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il giovane schermidore, che ha superato numerosi avversari durante tutta la manifestazione.

? Cosa sapere Mattia Serino vince il titolo nazionale Cadetti Gold di sciabola a Riccione.. Il trionfo assegna lo scudetto al Club Scherma Varese dopo 140 sfidanti.. Il giovane Mattia Serino conquista il titolo di Campione d’Italia nella categoria Cadetti Gold a Riccione, portando un prestigioso scudetto al Club Scherma Varese dopo una prestazione dominante sulla pedana della sciabola. Il diciassettenne varesino ha affrontato una sfida di altissimo livello tecnico, misurandosi con un gruppo composto da ben 140 atleti provenienti da ogni angolo della nazione. Il percorso verso la vetta è stato caratterizzato da una precisione chirurgica in ogni fase dell’eliminazione diretta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scherma: Mattia Serino domina a Riccione e conquista lo scudetto

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