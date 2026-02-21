Coppa del Mondo Paralimpica a Pisa sabato di finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma

Sabato di finali alla Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa, dove si sono disputate le ultime prove individuali di sciabola femminile e spada maschile. La competizione si è svolta al PalaCus, con le gare trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma. Numerosi atleti hanno dato il massimo in una giornata ricca di emozioni, coinvolgendo il pubblico presente e gli appassionati collegati da casa. Le gare sono terminate concludendo questa intensa tre giorni di eventi.

Terza giornata di gare per la Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa 2026. Al PalaCus spazio alle ultime quattro competizioni individuali, con sciabola femminile e spada maschile in pedana dopo le tre medaglie conquistate venerdì dagli azzurri: oro per Andreea Mogos nel fioretto, argento per Edoardo Giordan e bronzo per Gianmarco Paolucci nella sciabola. Le fasi finali sono trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma, disponibile sulla piattaforma Sportface. Nel sabato pisano riflettori puntati sulla sciabola femminile Categoria B con Gloria Lorenzetti, Julia Markowska e Andreea Mogos, già protagonista nel fioretto.