Scatta l' allarme fallisce il colpo a La Verza

Nella notte, un tentativo di furto si è verificato in un'azienda di via Nicoli a La Verza. Poco prima di mezzanotte, le telecamere di sicurezza hanno registrato tre persone che si avvicinavano all’ingresso, tentando di entrare. L’allarme di intrusione è scattato poco dopo, impedendo ai soggetti di portare a termine il colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Tentato furto nel corso della notte a La Verza in un'azienda in via Nicoli. Poco prima di mezzanotte è scattato l'allarme intrusione dopo che tre individui, ripresi dalle telecamere di sicurezza, hanno provato ad avvicinarsi dall'esterno e a entrare. Sul posto in breve sono arrivate le pattuglie.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Scatta l'allarme, ladri in fuga. Fallisce il colpo alla BaleraÈ fallito il furto che i ladri questa notte hanno tentato di mettere a segno in un locale della città. Banda del buco in azione nell'ufficio postale: ma scatta l'allarme e il furto fallisceCEGLIE MESSAPICA - Furto fallito nella notte tra ieri e oggi, mercoledì 15 aprile, nell'ufficio Postale di via Don Guanella a Ceglie Messapica dove... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Scatta l'allarme, fallisce il colpo a La Verza; Frecciarossa e Intercity pieni, tariffe fino al 400%: scatta l’allarme. «C’è una persona armata fuori da scuola», scatta l’allarme al Baratta di Voghera: prof e studenti barricati nelle auleVOGHERA. Momenti di forte tensione nella mattinata di oggi, martedì 10 marzo, al liceo Baratta di Voghera, dove verso le 12 è scattato l’allarme per la presenza di una persona armata fuori ... laprovinciapavese.gelocal.it Scomparso nel nulla un uomo di 47 anni a Matelica: scatta la mobilitazioneMATELICA La sorella non riesce a mettersi in contatto con il fratello, lo raggiunge a casa ma lui non c’è. Scatta l’allarme, ricerche a tappeto nella zona tra Matelica e Camerino. Sono ore d’ansia ... corriereadriatico.it Da giovedì scatta il tradizionale appuntamento di Porta Venezia - facebook.com facebook Maggio, sabato scoppia l’estate in Toscana, ma domenica scatta la trappola: ecco dove colpiranno i temporali x.com