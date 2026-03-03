L’universo di Salvador Dalí prende vita grazie a una mostra immersiva a Venezia

A Venezia, il gruppo francese Galeries Bartoux apre la mostra immersiva “Dalí è Venezia”, presentata in anteprima mondiale e in collaborazione con Dalí Universe. L’esposizione porta l’universo del pittore spagnolo in una dimensione coinvolgente, permettendo ai visitatori di immergersi nelle sue opere e nelle sue visioni. La mostra si tiene in una sede dedicata alla scoperta di un’arte che ha segnato il Novecento.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Il gruppo francese Galeries Bartoux inaugura a Venezia la mostra immersiva “Dalí è Venezia”, presentata in anteprima mondiale, in collaborazione con Dalí Universe. Un omaggio al genio di Salvador Dalí e alla città lagunare che si traduce in un’esperienza onirica e in una première assoluta. Fino a settembre, infatti, i visitatori sono invitati a immergersi in un percorso visivo e sonoro progettato con grande attenzione e nel pieno rispetto dell’opera e dell’eredità artistica di Dalí. Con il film “Serenissimersivo” gli... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immersi nel colore: l’arte di Monet prende vita in una mostra immersiva che ne celebra il centenarioNel 2026 ricorre il centenario della scomparsa di Claude Monet, il genio dell’Impressionismo che ha trasformato il modo di osservare la luce e la...

Leggi anche: Alla ricerca di Dalì nella mostra di Dalì

Una selezione di notizie su Salvador Dal

Discussioni sull' argomento La più grande opera mai dipinta da Salvador Dalì è ora sul mercato; L’opera più grande di Dalí, la Bacchanale, è in vendita?; Bacchanale, il sogno scenico di Dalì sbarca sul mercato; Make-up 2026: Sul viaggio onirico di Vivetta, foto e prodotti.

Bitcoin, Miss Universo e guerra al crimine. I super poteri di Bukele in SalvadorSu X ha sei milioni di followers e si auto-definisce, in inglese, Philosopher King, il re filosofo. Nella foto-ritratto sfoglia il libro-cult The Incal , fumetto distopico del drammaturgo cileno ... corriere.it

La più grande opera mai dipinta da Salvador Dalì è ora sul mercato ift.tt/i1ckdE3 x.com

#FotodelGiorno: Salvador Dali fotografato da Philippe Halsman - facebook.com facebook