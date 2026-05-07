Scapato resta al suo posto | respinto il ricorso della candidata barese che rivendicava il seggio
Il ricorso presentato dalla candidata barese che contestava l’assegnazione del seggio è stato respinto, mantenendo così in carica il consigliere regionale del Psi proveniente da Foggia. La decisione ha evitato un possibile cambiamento nella composizione dell’assemblea regionale, garantendo la permanenza del rappresentante eletto. La vicenda riguarda una contestazione legale relativa alla validità di una nomina o di un seggio all’interno dell’istituzione regionale.
Pericolo scampato, almeno per il momento, per il consigliere regionale foggiano del Psi Giulio Scapato. Resta al suo posto. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha respinto il ricorso presentato da Francesca Bottalico, prima dei non eletti nella Circoscrizione di Bari nonostante i.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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