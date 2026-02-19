Respinto il ricorso sulle elezioni regionali di Toscana Rossa | niente seggio per Bundu

Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso di Antonella Bundu, leader di Toscana Rossa, che voleva entrare in Consiglio regionale. La causa è il mancato superamento della soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale toscana, che ha impedito alla sua coalizione di ottenere seggi. Bundu aveva presentato il ricorso per cercare di ottenere un seggio nonostante i risultati elettorali, ma la decisione della corte ha confermato la sua esclusione dall’assemblea. La sua richiesta di accesso al Consiglio è rimasta senza effetto.

FIRENZE – Niente scranno in Consiglio regionale per Antonella Bundu. Il Tar della Toscana ha rigettato il ricorso presentato dall'esponente di Toscana Rossa, che chiedeva l'ammissione nell'assemblea legislativa nonostante la sua coalizione non avesse raggiunto la soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale toscana. Il nodo della contesa riguardava il "voto disgiunto": Bundu puntava a far valere i voti ottenuti direttamente sulla sua candidatura a presidente, superiori a quelli delle liste collegate, ma i giudici amministrativi hanno confermato la linea della commissione elettorale. Nonostante la sconfitta in primo grado, la battaglia legale e politica è tutt'altro che archiviata.